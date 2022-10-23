Саркози: Еврокомиссия действует за пределами своих компетенций в подходе к украинскому кризису

Экс-президент Франции Николя Саркози заявил, что «единственное, что европейцы слышат» — это выделение новых миллиардов евро на закупку оружия для себя и поставок вооружения в Украину.

Николя Саркози отметил, что Европейская комиссия (ЕК) сегодня действует далеко за пределами своих компетенций в походе к конфликту на территории Украины. Он напомнил, что ЕК — это административная европейская структура, поэтому не совсем понятно, на основании какой статьи евросоглашений председатель комиссии Урсула фон дер Ляйен считает себя компетентной в вопросах закупок вооружения в внешней политики ЕС.

Бывший французский лидер указал на то, что единственное, что сегодня слышат жители Европы — рассуждения о выделении новых миллиардов евро на закупки оружия для себя и поставок вооружения в Украину. Николя Саркози отметил, что Европейский союз «танцует на краю вулкана».

В пятницу, 21 октября 2022 года, Урсула фон дер Ляйен сообщила, что лидеры стран ЕС обсудили на саммите финансирование Украины со стороны еврозоны. Было принято решение выделить украинской стороне 1,5 миллиарда евро в месяц, то есть в 2023 году финансирование Украины со стороны Брюсселя составимся не менее 18 миллиардов евро.

Урсула фон дер Ляйен очень мало рассказала об обсуждении новых санкций в отношении Российской Федерации. Эксперты считают, что это связано с тем, что страны ЕС не могут прийти к единому соглашению и мнению по поводу ограничений стоимости цен на газ и нефть.