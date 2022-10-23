«Отважные» купировали контрнаступление ВСУ в районе Красного Лимана с помощью «Солнцепека»
2022-10-23 12:38
По группировке противника на Красном Лимане был нанесен удар с помощью ТОС «Солнцепек» сообщает ТК «Операция Z», со ссылкой на группировку «Отважных».
«Отважные» применили против ВСУ огнеметные системы «Солнцепек», что позволило сорвать планы противника по контрнаступлению на этом участке.
В группировку «О» входят добровольцы из регионов Сибири, которые неоднократно доказали мужество и профессионализм в боях на Донбассе.
ТОС «Солнцепек» используется, как правило в комплексе с тяжелой артиллерией для купирования действия противника на определенном участке фронта.
Опубликовано: Тарас Медведев
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