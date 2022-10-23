«Отважные» купировали контрнаступление ВСУ в районе Красного Лимана с помощью «Солнцепека»

По группировке противника на Красном Лимане был нанесен удар с помощью ТОС «Солнцепек» сообщает ТК «Операция Z», со ссылкой на группировку «Отважных».

«Отважные» применили против ВСУ огнеметные системы «Солнцепек», что позволило сорвать планы противника по контрнаступлению на этом участке.

В группировку «О» входят добровольцы из регионов Сибири, которые неоднократно доказали мужество и профессионализм в боях на Донбассе.

ТОС «Солнцепек» используется, как правило в комплексе с тяжелой артиллерией для купирования действия противника на определенном участке фронта.