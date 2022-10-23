Борис Джонсон отказывается заключать сделку с Риши Сунаком из-за уверенности, что станет премьер-министром
2022-10-23 12:43
Борис Джонсон отказался заключать сделку с Риши Сунаком по поводу того, кто станет премьер-министром, подтвердил сегодня высокопоставленный союзник.
Экс-премьер-министр был занят ночными переговорами со своим соперником после того, как прилетел домой с Карибского моря, чтобы бросить ему вызов в борьбе за корону Тори.
Хотя многие британцы сторонников мистера Джонсона обвиняют в "отчаянном блефе", утверждая, что у него более 100 сторонников, хотя публично заявили об этом менее 60.
Опубликовано: Силивончик Алина
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