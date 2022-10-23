Риши Сунак выдвинул свою кандидатуру на пост премьера Великобритании
2022-10-23 12:51
Экс-глава Минфина Великобритании Риши Сунак выдвинул свою кандидатуру на пост британского премьер-министра.
23 октября бывший глава Казначейства Его Величества Риши Сунак в личном аккаунте Twitter объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост премьер-министра Соединённого Королевства и председателя Консервативной партии.
Сунак пояснил, что в настоящее время Великобритания погрузилась в глубокий экономический кризис, поэтому и принял решение второй раз попытаться занять кресло британского премьера и «принести пользу» стране.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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