Риши Сунак выдвинул свою кандидатуру на пост премьера Великобритании

Экс-глава Минфина Великобритании Риши Сунак выдвинул свою кандидатуру на пост британского премьер-министра.

23 октября бывший глава Казначейства Его Величества Риши Сунак в личном аккаунте Twitter объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост премьер-министра Соединённого Королевства и председателя Консервативной партии.

Сунак пояснил, что в настоящее время Великобритания погрузилась в глубокий экономический кризис, поэтому и принял решение второй раз попытаться занять кресло британского премьера и «принести пользу» стране.