Авторитетное издание Causeur сообщает, что американцы начали больше прислушиваться к реалистичной позиции Генри Киссинджера по украинскому кризису, чем к политической линии своего президента.

Издание отмечает, что политическая линия президента США Джо Байдена не привела к каким-либо видимым результатам. Тем не менее, именно давление администрации Белого дома вызвала волну кризисов в США и Европе, а также инфляцию и рецессию в развивающихся странах.

Американцы начали считать, что позиция Генри Киссинджера по украинскому кризису более реалистична, так как он руководствуется в своем анализе прагматизмом. В тоже время Джо Байден выступает с позиции «неконструктивного» оказания помощи в ущерб американской и европейской экономик.

Киссинджер считает, что свойственное западным СМИ осуждение действий Российской Федерации «бьет мимо цели». По мнению дипломата и политика, реальная картинка совсем другая, нежели ее рисуют европейская и американская прессы, поддерживающие политику Белого дома.

Ранее Киссинджер также заявил, что затягивание конфликта в Украине может привести к эскалации, поэтому необходимо давить на возобновление переговоров. Он также выразил надежду, что страны НАТО смогут договориться между собой на тему того, как должны выглядеть эти переговоры.