Заместитель постоянного председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведа прокомментировал переизбрание Си Цзиньпин на пост генерального секретаря Коммунистической партии Китая (КПК).

Дмитрий Медведев заявил о росте связей между Россией и Китая, в том числе и благодаря личной поддержке переизбранного генерального секретаря КПК Си Цзиньпина. По его словам, Китай достиг значительных результатов на пути возрождения нации именно благодаря твердым действиям Коммунистической партии.

Си Цзиньпин известен во всем мире, как «твердый, ответственный и искренне любящий свою Родину государственный деятель». По словам Медведева, Си Цзиньпин умеет слушать и слышать свой народ, а также действовать в его интересах и защищать суверенитет страны.

Медведев указал на то, что между «Единой Россией» и Коммунистической партией Китая давно возникли тесные рабочие связи, а сегодня они показывают достижение беспрецедентных результатов. Один из значимых факторов позитивного развито отношений между Москвой и Пекином — реализация совместных проектов.

Ранее с переизбранием Си Цзиньпина поздравил президент Российской Федерации Владимир Путин. Он отметил, что это не только значимое событие для Китая, но и прямое продолжение совместной работы по развитию партнерства и сотрудничества.