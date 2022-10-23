OSINT: Безвозвратные потери ВСУ составляют 387 тысяч убитыми, наемников - 31 240 человек

Спустя восемь месяцев с начала конфликта на Украине различные структуры пытаются подсчитать потери ВСУ, которые впечатляют.

Так по данным OSINT за это время безвозвратные потери украинской армии составили 402 тысячи человек из которых 387 тысяч – убитые.

Наемники потеряли 54 тысячи из которых убито 31 240 человек.

OSINT рассчитывает свои данные с помощью сводок и выписок из моргов, а также сверяет их с анализом СМИ и соцсетей.

В июне, когда появились первые сведения о погибших на войне считалось, что ВСУ теряет около 1000 – 1200 бойцов ежедневно.

Таким образом за 240 дней, прошедших с начала конфликта, потери вероятно составили около 288 тысяч человек.

В любом случае цифра потерь Украины в конфликте, которому можно положить конец одним звонком или выступлением Зеленского уже приближаются к миллиону.