ВСУ нанесли 3 удара по гостинице в Энергодаре, где проживали сотрудники «Росэнергоатома»

Глава ВГА Энергодара Александр Волга рассказал об утреннем обстреле со стороны Украины гостиницы «Алиса», где проживали сотрудники «Росэнергоатома».

23 октября глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что украинские военнослужащие нанесли три удара по гостинице «Алиса», где ранее проживали сотрудники концерна «Росэнергоатом».

Волга уточнил, что в момент «прилёта» со стороны Украины в энергодарской гостинице не было ни одного постояльца, так как проживающие в ней работники «Росэнергоатома» находились в командировке.