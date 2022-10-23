ВСУ нанесли 3 удара по гостинице в Энергодаре, где проживали сотрудники «Росэнергоатома»
2022-10-23 13:44
Глава ВГА Энергодара Александр Волга рассказал об утреннем обстреле со стороны Украины гостиницы «Алиса», где проживали сотрудники «Росэнергоатома».
23 октября глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что украинские военнослужащие нанесли три удара по гостинице «Алиса», где ранее проживали сотрудники концерна «Росэнергоатом».
Волга уточнил, что в момент «прилёта» со стороны Украины в энергодарской гостинице не было ни одного постояльца, так как проживающие в ней работники «Росэнергоатома» находились в командировке.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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