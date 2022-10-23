Риши Сунак официально присоединяется к гонке за место премьер-министра Великобритании
2022-10-23 13:50
Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак официально подтвердил в воскресенье, 23 октября, что будет баллотироваться на пост лидера Консервативной партии и тем самым - на пост премьер-министра.
"Я хочу служить нашей стране", — написал он в Twitter.
Он также отметил, что "Великобритания — великая страна, столкнувшаяся с глубоким экономическим кризисом".
"Выбор, который делает сейчас наша партия, определит, будет ли у следующего поколения британцев больше возможностей, чем у предыдущих. Поэтому я намерен стать лидером Консервативной партии и вашим новым премьер-министром", — добавил он .
Сунак подчеркнул, то хочет "исправить экономику, объединить Консервативную партию и служить своей стране".
Опубликовано: Николай Скира
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