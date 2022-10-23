Стремоусов: ВСУ планируют уничтожить население Херсонской области
2022-10-23 14:02
Замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что ВСУ планируют уничтожить мирное население региона.
23 октября заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своём интервью для «РИА Новости» рассказал о причине, по которой в Херсоне объявлена эвакуация мирного населения города.
Стремоусов заявил, бойцы Вооружённых сил Украины планируют «уничтожать население Херсонской области», ввиду чего население правобережной части Херсона перебрасывается на безопасную левую часть или в другие регионы России.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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