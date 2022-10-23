Главы минобороны России и Франции провели телефонные переговоры

Министр обороны России Сергей Шойгу поговорил по телефону со своим французским коллегой Флоранс Парли, сообщают СМИ.

«Стороны обсудили ситуацию на Украине, которая имеет устойчивую тенденцию к дальнейшей, неконтролируемой эскалации», - сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что Сергей Шойгу во время разговора предоставил Парли сведения о готовящейся со стороны Киева провокации с «грязной бомбой».

Ранее сообщалось, что киевский режим готовит взрыв ядерного заряда малой мощности, чтобы затем всю вину за последствия свалить на Россию. Устройство уже практически собрано, сообщили источники.