Главы минобороны России и Франции провели телефонные переговоры
2022-10-23 14:02
Министр обороны России Сергей Шойгу поговорил по телефону со своим французским коллегой Флоранс Парли, сообщают СМИ.
«Стороны обсудили ситуацию на Украине, которая имеет устойчивую тенденцию к дальнейшей, неконтролируемой эскалации», - сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что Сергей Шойгу во время разговора предоставил Парли сведения о готовящейся со стороны Киева провокации с «грязной бомбой».
Ранее сообщалось, что киевский режим готовит взрыв ядерного заряда малой мощности, чтобы затем всю вину за последствия свалить на Россию. Устройство уже практически собрано, сообщили источники.
Опубликовано: Тарас Медведев
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