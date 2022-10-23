Минобороны РФ сообщило об ударах по системам военного управления и энергетики Украины

Генерал-лейтенант РФ рассказал продолжении нанесения ударов российскими военнослужащими по системам военного управления и энергетики Украины.

23 октября официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил о том, что российские военнослужащие в ходе спецоперации продолжают наносить высокоточные удары по системам военного управления и энергетики Украины.

Конашенков отметил, что все назначенные командованием ВС РФ объекты украинской энергетической инфраструктуры и управления Вооружённых сил Украины успешно поражены.