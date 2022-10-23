Минобороны РФ сообщило об ударах по системам военного управления и энергетики Украины
2022-10-23 15:08
Генерал-лейтенант РФ рассказал продолжении нанесения ударов российскими военнослужащими по системам военного управления и энергетики Украины.
23 октября официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил о том, что российские военнослужащие в ходе спецоперации продолжают наносить высокоточные удары по системам военного управления и энергетики Украины.
Конашенков отметил, что все назначенные командованием ВС РФ объекты украинской энергетической инфраструктуры и управления Вооружённых сил Украины успешно поражены.
Опубликовано: Диана Мудреченко
Вам может быть интересно:
Зеленский назвал условие для нанесения ядерного удара НАТО по Кремлю
Еврокомиссар Тьерри Бретон полон оптимизма по ценам на газ и утверждает, что они продолжат снижаться
Макрон раскритиковал США за двойные стандарты при установлении цены на газ
Жителей Херсона будут эвакуировать с помощью дополнительного речного транспорта
Мальчик из Индии пришёл в полицию с жалобой на маму, укравшую его конфеты