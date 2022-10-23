Российская армия уничтожила нефтехранилище с топливом для военной техники ВСУ

2022-10-23 15:16

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении российской армией нефтехранилища с топливом для военной техники ВСУ в Днепропетровской области.

В воскресенье, 23 октября 2022 года, представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в пресс-релизе рассказал об успешном уничтожении российскими солдатами нефтехранилища Вооружённых сил Украины.

Конашенков утверждает, что в результате высокоточного удара российские военнослужащие поразили нефтехранилище с дизельным топливом для военной техники ВСУ в районе села Алексеевка Днепропетровской области.

Опубликовано: Диана Мудреченко