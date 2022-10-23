Минобороны РФ: российские солдаты ликвидировали 70 бойцов ВСУ на Красно-Лиманском направлении
Российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что служащие ВС РФ ликвидировали 70 бойцов ВСУ на Красно-Лиманском направлении фронта.
23 октября официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в ходе брифинга ведомства рассказал об очередной неудачной попытке ВСУ перейти в наступление на Красно-Лиманском направлении фронта.
Конашенков утверждает, что бойцы усиленного мотопехотного ботальона ВСУ попытались прорвать обороны ВС РФ в районе села Новосадовое и Торского лесничества, однако ударами российской авиации и артиллерии украинские украинские военные были успешно поражены.
Генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнил, что потери живой силы Вооружённых сил Украины составили около семидесяти единиц личного состава, а также три боевые машины пехоты, семь бронетранспортеров и три пикапа.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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