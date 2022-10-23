ГУ МЧС сообщило о жертвах крушения самолета СУ-30 в Иркутске
2022-10-23 15:30
ГУ МЧС по Иркутской области обнародовало количество жерт, в результате падения боевого самолета СУ-30 на двухэтажный дом в Иркутске.
ГУ МЧС по Иркутской области сообщило, что на момент крушения боевого самолета СУ-30 на двухэтажный дом, людей в здании, к счастливой случайности, не оказалось.
"На момент крушения самолета, людей, к счастью, в доме не было. Пожар, площадью 200 квадратных метров локализован", - говорится в сообщении.
В ходе крушения многоцелевого боевого самолета СУ-30 оба члена экипажа погибли. Трагедия произошла во время испытательного полета.
Опубликовано: Максим Алексеев
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