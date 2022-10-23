ГУ МЧС сообщило о жертвах крушения самолета СУ-30 в Иркутске

ГУ МЧС по Иркутской области обнародовало количество жерт, в результате падения боевого самолета СУ-30 на двухэтажный дом в Иркутске.

ГУ МЧС по Иркутской области сообщило, что на момент крушения боевого самолета СУ-30 на двухэтажный дом, людей в здании, к счастливой случайности, не оказалось.

"На момент крушения самолета, людей, к счастью, в доме не было. Пожар, площадью 200 квадратных метров локализован", - говорится в сообщении.

В ходе крушения многоцелевого боевого самолета СУ-30 оба члена экипажа погибли. Трагедия произошла во время испытательного полета.