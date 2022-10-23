ВВСУ больше нечем заправляться, ВКС России уничтожили хранилище на 100 тыс. тонн авиатоплива под Черкассами
2022-10-23 15:57
По данным Минобороны РФ, в результате ракетной атаки были уничтожены несколько складов боеприпасов и нефтебаза с дизельным топливом и крупное хранилище авиатоплива.
Минобороны России сообщило в воскресенье, 23 октября, что ВКС уничтожили склад со 100 тысячами тонн топлива для украинской авиации.
«В районе города Смела в Черкасской области уничтожен склад, в котором находилось более 100 тысяч тонн топлива для ВВС Украины», - говорится в сообщении Минобороны России.
Сообщается также, что были нанесены новые удары по целям критической инфраструктуры Украины, все они поражены.
Опубликовано: Тарас Медведев
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