ВВСУ больше нечем заправляться, ВКС России уничтожили хранилище на 100 тыс. тонн авиатоплива под Черкассами

По данным Минобороны РФ, в результате ракетной атаки были уничтожены несколько складов боеприпасов и нефтебаза с дизельным топливом и крупное хранилище авиатоплива.

Минобороны России сообщило в воскресенье, 23 октября, что ВКС уничтожили склад со 100 тысячами тонн топлива для украинской авиации.

«В районе города Смела в Черкасской области уничтожен склад, в котором находилось более 100 тысяч тонн топлива для ВВС Украины», - говорится в сообщении Минобороны России.

Сообщается также, что были нанесены новые удары по целям критической инфраструктуры Украины, все они поражены.



