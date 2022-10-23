МИД Китая настаивает на завершении сделки в порту Гамбурга, Шольц собрался в Поднебесную

В споре о доступе Китая к контейнерному терминалу в порту Гамбург, который был согласован более года назад, Пекин настаивает на германо-китайском сотрудничестве.

С тех пор, как 50 лет назад были установлены дипломатические отношения, руководящими принципами всегда были прагматическое сотрудничество и взаимная выгода, говорится в заявлении МИД КНР, сделанном в минувшие выходные.

Обе страны активно участвовали бы в развитии друг друга и извлекали бы из этого пользу. Китай приветствует взаимовыгодные проекты, говорится в широком заявлении.

И Китай, и Германия должны придерживаться принципов открытости и сотрудничества, чтобы совместно способствовать здоровому и стабильному развитию торгово-экономического сотрудничества.

Чтобы закрыть сделку, и решить другие вопросы двустороннего сотрудничества, канцлер Олаф Шольц отправится в Китай с делегацией из деловых кругов в начале ноября.

В сентябре 2021 года логистическая компания Гамбургского порта HHLA и китайский оператор терминалов Cosco Shipping Ports Limited договорились о 35-процентной доле Китая в терминале HHLA в Толлерорте (CTT) в Ганзейском городе.

Cosco Group также управляет четвертой по величине судоходной компанией в мире, чьи контейнеровозы обслуживаются HHLA на CTT в течение 40 лет.