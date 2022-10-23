Глава МИД Великобритании высказался об идее возвращения Джонсона на пост премьер-министра

2022-10-23 17:11

Джеймс Клеверли прокомментировал кандидатуру бывшего премьер-министра Бориса Джонсона на пост главы кабинета министров

Глава МИД Соединенного королевства Джеймс Клеверли поддерживает кандидатуру Бориса Джонсона в качестве лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании.

"Я убежден в том, что Борис извлек уроки из прежнего своего пребывания на посту главы кабинета министров", - написал он.

Ранее Риши Сунак выдвинул свою кандидатуру на пост премьер-министра Великобритании. Борис Джонсон пока выбрал выжидательную позицию.

Опубликовано: Максим Алексеев