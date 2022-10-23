Глава МИД Великобритании высказался об идее возвращения Джонсона на пост премьер-министра
2022-10-23 17:11
Джеймс Клеверли прокомментировал кандидатуру бывшего премьер-министра Бориса Джонсона на пост главы кабинета министров
Глава МИД Соединенного королевства Джеймс Клеверли поддерживает кандидатуру Бориса Джонсона в качестве лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании.
"Я убежден в том, что Борис извлек уроки из прежнего своего пребывания на посту главы кабинета министров", - написал он.
Ранее Риши Сунак выдвинул свою кандидатуру на пост премьер-министра Великобритании. Борис Джонсон пока выбрал выжидательную позицию.
Опубликовано: Максим Алексеев
Вам может быть интересно:
Зеленский назвал условие для нанесения ядерного удара НАТО по Кремлю
Пентагон предупредил Киев, что боеприпасы к HIMARS у него заканчиваются
Макрон раскритиковал США за двойные стандарты при установлении цены на газ
Лидер ЛДПР грубо ответил на призывы Владимира Зеленского ударить по Кремлю
Мальчик из Индии пришёл в полицию с жалобой на маму, укравшую его конфеты