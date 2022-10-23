«Росэнергоатом» обвиняет ВСУ в намеренном ударе по гостинице в Энергодаре

Советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявил, что украинские военные намеренно нанесли удар по гостинице в Энергодаре.

По словам Карчаа, именно в этой гостинице планировал остановиться он сам вместе с его командой.

При этом он уточнил, что никто другой там не жил, поскольку объект оставался в зоне пристального внимания.

Ренат Карчаа отметил, что о его предстоящем визите знали всего несколько человек. Он считает, что удар по гостинице был адресован лично ему.