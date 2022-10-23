Израиль уничтожил место сборки иранских дронов в Сирии

Сирийский центр наблюдения заявил, что в результате «прилёта» со стороны Израиля было уничтожено место сборки иранских БПЛА в районе военного аэропорта Димас.

23 октября пресс-служба Сирийского центра наблюдения заявила о прямом ракетном ударе со стороны Израиля по военному аэропорту Димас в Сирийской Арабской Республике.

Отмечается, что в результате попадания израильской ракеты было уничтожено место, где осуществлялась сборка иранских беспилотных летательных аппаратов.

Также сообщается об уничтожении одной из взлётно-посадочных полос и повреждённом военном радаре на территории сирийского военного аэропорта.