Израиль уничтожил место сборки иранских дронов в Сирии
2022-10-23 17:49
Сирийский центр наблюдения заявил, что в результате «прилёта» со стороны Израиля было уничтожено место сборки иранских БПЛА в районе военного аэропорта Димас.
23 октября пресс-служба Сирийского центра наблюдения заявила о прямом ракетном ударе со стороны Израиля по военному аэропорту Димас в Сирийской Арабской Республике.
Отмечается, что в результате попадания израильской ракеты было уничтожено место, где осуществлялась сборка иранских беспилотных летательных аппаратов.
Также сообщается об уничтожении одной из взлётно-посадочных полос и повреждённом военном радаре на территории сирийского военного аэропорта.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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