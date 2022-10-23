Минобороны РФ: ВСУ потеряли около 70 солдат при попытке прорвать оборону в ДНР
2022-10-23 18:12
Минобороны России сообщает, что ВСУ пытались прорвать оборону российских войск в ДНР, но потеряли около 70 человек.
По данным ведомства, это произошло на Краснолиманском направлении в районе Новосадового.
Прорыв осуществлялся усиленным мотопехотным батальоном, но российская артиллерия и авиация нанесли огневое поражение украинским войскам.
В результате были уничтожены три боевые машины пехоты и семь бронетранспортеров, а также три автомобиля ВСУ.
Опубликовано: Светлана Репина
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