Минобороны РФ: ВСУ потеряли около 70 солдат при попытке прорвать оборону в ДНР

Минобороны России сообщает, что ВСУ пытались прорвать оборону российских войск в ДНР, но потеряли около 70 человек.

По данным ведомства, это произошло на Краснолиманском направлении в районе Новосадового.

Прорыв осуществлялся усиленным мотопехотным батальоном, но российская артиллерия и авиация нанесли огневое поражение украинским войскам.

В результате были уничтожены три боевые машины пехоты и семь бронетранспортеров, а также три автомобиля ВСУ.