Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью Frankfurter Allgemeine заявил, что украинцы могут остаться без зарплат и пенсий, если Евросоюз остановит финансирование в рамках обещанных 9 млрд евро.

По его словам, эти деньги необходимы уже сейчас, чтобы финансовая система страны смогла выжить.

Шмыгаль отметил, что это может быть грант или кредит, подчеркнув, что сама Украина уже исчерпала возможности экономии.

Он также напомнил, что 60% государственных расходов приходится на оборонный бюджет, а финансовая помощь партнеров используется для социальных нужд и для рекоменструкции.