Пентагон предупредил Киев, что боеприпасы к HIMARS у него заканчиваются
2022-10-23 18:47
Самое популярное с толки зрения дальнобойности РСЗО в ВСУ HIMARS рискует остаться без боезапаса, такую точку зрения освещает The New Yorker со ссылкой на собственный источник в Lockheed Martin.
По оценке издания поставки боеприпасов и новых РСЗО будут изрядно сокращены, тому есть простые объяснения.
По данным издания в Пентагоне своих киевских коллег уже предупредили систем и боеприпасов «нет в неограниченном количестве на планете Земля».
Каждая ракета обходится американскому налогоплательщику в 150 тыс долларов, а их по данным Пентагона выстреливают по пять тысяч в месяц. К тому же сама установка стоит около 7 млн долларов. Минутный залп из РСЗО HIMARS обходится в миллион долларов долга для украинцев.
Опубликовано: Тарас Медведев
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