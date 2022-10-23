Пентагон предупредил Киев, что боеприпасы к HIMARS у него заканчиваются

Самое популярное с толки зрения дальнобойности РСЗО в ВСУ HIMARS рискует остаться без боезапаса, такую точку зрения освещает The New Yorker со ссылкой на собственный источник в Lockheed Martin.

По оценке издания поставки боеприпасов и новых РСЗО будут изрядно сокращены, тому есть простые объяснения.

По данным издания в Пентагоне своих киевских коллег уже предупредили систем и боеприпасов «нет в неограниченном количестве на планете Земля».

Каждая ракета обходится американскому налогоплательщику в 150 тыс долларов, а их по данным Пентагона выстреливают по пять тысяч в месяц. К тому же сама установка стоит около 7 млн долларов. Минутный залп из РСЗО HIMARS обходится в миллион долларов долга для украинцев.