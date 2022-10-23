Военный корреспондент WarGonzo Семён Пегов ранен под Донецком

Российский военкор Семён Пегов получил ранение в ДНР и был госпитализирован.

Вечером 23 октября ряд российских новостных изданий сообщил о том, что военный корреспондент Семён Пегов, представляющий издание War Gonzo, был ранен под Донецком, ввиду чего мужчину госпитализировали.

По данным журналистов, Пегов получил огнестрельное ранение в ногу, и сейчас его жизни ничего не угрожает, поскольку военкором занимаются медики.

Примечательно, что ранее Семён Пегов рассказал о якобы инициированном Минобороны России расследовании в отношении российских военных корреспондентов, которые дискредитируют ВС РФ.