Военкор Пегов подорвался на мине «Лепесток», заложенной ВСУ в Донецке
2022-10-23 19:25
Военный корреспондент Семён Пегов наступил на противопехотную мину "Лепесток", ввиду чего был госпитализирован.
В воскресенье вечером стало известно, что вооружённые силы Украины дистанционно заминировали столицу ДНР Донецк, выпустив по городу артиллерийский залп, начинённый запрещёнными минами "Лепесток".
Позднее канал Пегова WarGonzo обнародовал видео с раненым журналистом, который сидит в карете скорой помощи с перебинтованной ногой, обмотанной покрасневшим бинтом.
Некоторые СМИ утверждают, что Семён Пегов получил открытую рваную рану двух пальцев и подошвенной части ноги, однако жизни журналиста ничего не угрожает.
Опубликовано: Ткачёв Андрей