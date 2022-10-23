Военкор Пегов подорвался на мине «Лепесток», заложенной ВСУ в Донецке

Военный корреспондент Семён Пегов наступил на противопехотную мину "Лепесток", ввиду чего был госпитализирован.

В воскресенье вечером стало известно, что вооружённые силы Украины дистанционно заминировали столицу ДНР Донецк, выпустив по городу артиллерийский залп, начинённый запрещёнными минами "Лепесток".

Позднее канал Пегова WarGonzo обнародовал видео с раненым журналистом, который сидит в карете скорой помощи с перебинтованной ногой, обмотанной покрасневшим бинтом.

Некоторые СМИ утверждают, что Семён Пегов получил открытую рваную рану двух пальцев и подошвенной части ноги, однако жизни журналиста ничего не угрожает.