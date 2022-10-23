The New Yorker: Пентагон предупредил Киев об окончании поставок РСЗО HIMARS

Издание The New Yorker утверждает, что американский Пентагон не намерен поставлять Украине большое количество РСЗО HIMARS.

23 октября американская газета The New Yorker со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона утверждает, что Соединённые Штаты не намерены поставлять Украине большое число новых реактивных систем залпового огня HIMARS

Информатор The New Yorker заявил, что США может не хватить HIMARS для оборонных нужд собственной страны в случае, если Вашингтон продолжит передавать данные орудия Киеву.

Также источник The New Yorker отметил, что представители Пентагона уже предупредили Министерство обороны Украины об ограниченности новых поставок HIMARS солдатам ВСУ.