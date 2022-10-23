Глава Минобороны Великобритании предложил помощь Сергею Шойгу

Во время телефонного разговора с Сергеем Шойгу глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что его страна готова помочь в урегулировании конфликта на Украине.

При этом Уоллес подчеркнул, что Великобритании поддерживает Украину, но хочет деэскалации конфликта.

По его словам, Украине и России необходимо найти решение, а Великобритания готова в этом помочь.

Пресс-служба британского оборонного ведомства отмечает, что во время разговора оба министра вели себя уважительно.