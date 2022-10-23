Глава Минобороны Великобритании предложил помощь Сергею Шойгу
2022-10-23 19:33
Во время телефонного разговора с Сергеем Шойгу глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что его страна готова помочь в урегулировании конфликта на Украине.
При этом Уоллес подчеркнул, что Великобритании поддерживает Украину, но хочет деэскалации конфликта.
По его словам, Украине и России необходимо найти решение, а Великобритания готова в этом помочь.
Пресс-служба британского оборонного ведомства отмечает, что во время разговора оба министра вели себя уважительно.
Опубликовано: Светлана Репина