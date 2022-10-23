Орбан обвинил Евросоюз и оппозицию во враждебной политике

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил руководство Евросоюза и левую оппозицию своей страны в проведении политики, враждебной национальным интересам.

По его словам, оппозиция и ЕС сделали Венгрию объектом нападения, но правительство способно защитить интересы страны и внутри, и за рубежом.

Орбан предложил не обращать внимания на тех, «кто стреляет в Венгрию из тени или со свих высот в Брюсселе».

Ранее американское посольство провело видеовикторину, напоминая Венгрии, что она является членом ЕС и НАТО.