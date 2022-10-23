МВД разбирается в инциденте с певцом Витасом и газовым баллончиком

Сотрудники полиции получили заявление на музыканта Витаса, который распылил струю из газового баллончика в лицо мужчины.

23 октября стало известно, что мужчина написал заявление в полицию на Виталия Грачева, который является знаменитым российским музыкантом с псевдонимом Витас.

В заявлении утверждается, что мужчина сидел за столиком в караоке-баре, и в какой-то момент Витас достал газовый баллон, распылив его содержание в своего собеседника.

По словам самого Витаса, между ним и пострадавшим мужчиной возник вербальный конфликт, который мог привести к драке, ввиду чего певец был вынужден защищаться.