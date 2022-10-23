Макрон: конфликт в Украине возможно окончить только на условиях Киева

Президент Франции заявил, что конфликт между Россией и Украиной можно окончить только на условиях Киева.

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе своего официального визита в Рим, заявил, что мирное урегулирование конфликта между Россией и Украиной возможно только на условиях, предложенных Киевом.

"Единственно возможные мир это тот, который выберут сами украинцы", - сказал президент Франции.

Эммануэль Макрон подчеркнул важность продолжения диалога с Россией и Украиной, в результате которых может быть достигнуто мирное соглашение.