Макрон: конфликт в Украине возможно окончить только на условиях Киева
2022-10-23 20:58
Президент Франции заявил, что конфликт между Россией и Украиной можно окончить только на условиях Киева.
Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе своего официального визита в Рим, заявил, что мирное урегулирование конфликта между Россией и Украиной возможно только на условиях, предложенных Киевом.
"Единственно возможные мир это тот, который выберут сами украинцы", - сказал президент Франции.
Эммануэль Макрон подчеркнул важность продолжения диалога с Россией и Украиной, в результате которых может быть достигнуто мирное соглашение.
Опубликовано: Максим Алексеев
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