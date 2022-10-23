Шойгу предупредил глав Минобороны 4 стран о наличии ядерного оружия у Киева

Сергей Шойгу пообщался с министрами обороны четырёх государств, сообщив им, что украинские военные заполучили ядерное оружие.

23 октября глава Министерства обороны России Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры с министрами обороны Соединённых Штатов, Великобритании, Турции и Франции, сообщив им, что Киев заполучил так называемую "грязную" бомбу.

По данным Шойгу, украинские военные имеют в распоряжении ядерное оружие кустарного производства, которое планируют применить на территории Украины с целью обвинения в этом России, надеясь подтолкнуть Запад к новым антироссийским санкциям.

Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил Сергею Шойгу, что Киев вряд ли намерен пойти на эскалацию конфликта, однако Лондон хотел помочь России и Украине в достижении мирного договора, который позволил бы прекратить боевые действия в регионе.