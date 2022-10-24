Sky News: Борис Джонсон вышел из гонки за пост премьер-министра Великобритании

Издание сообщает о нежелании бывшего премьер-министра участвовать в предвыборной гонке за пост главы кабинета министров.

Sky News сообщает о нежелании бывшего премьер-министра Бориса Джонсона участвовать в предвыборной гонке за пост главы кабинета министров Великобритании.

"Борис Джонсон вышел из гонки консерваторов за кресло премьер-министра", - пишет издание.

Ранее сообщалось, что бывший глава британского правительства вернулся на родину сразу после известий об отставке Лиз Трасс. Газета Telegraph писала, что Джонсон якобы обзванивал членов парламента чтобы заручиться поддержкой на предстоящих выборах.