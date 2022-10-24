Минобороны РФ: Киев готовит провокацию в Волчанске во время раздачи гумпомощи

Министерство обороны России сообщило о подготовке Киевом провокации в городе Волчанск Харьковской области.

В ночь понедельника пресс-служба Минобороны России со ссылкой на межведомственный координационный штаб сообщила, что 24 октября Киев намеревается совершить заведомо спланированную провокацию, которая может стать "кровавой".

По данным Министерства обороны РФ, 24 октября в Волчанске Харьковской области будет проходить раздача гуманитарной помощи и продуктов питания мирному населению города.

Украинские войска намереваются нанести мощный артиллерийский удар по скоплению гражданских лиц в Волчанске во время гуманитарной акции с целью обвинить Россию в данном инциденте, сообщает российское оборонное ведомство.