Минобороны РФ: Киев готовит провокацию в Волчанске во время раздачи гумпомощи
Министерство обороны России сообщило о подготовке Киевом провокации в городе Волчанск Харьковской области.
В ночь понедельника пресс-служба Минобороны России со ссылкой на межведомственный координационный штаб сообщила, что 24 октября Киев намеревается совершить заведомо спланированную провокацию, которая может стать "кровавой".
По данным Министерства обороны РФ, 24 октября в Волчанске Харьковской области будет проходить раздача гуманитарной помощи и продуктов питания мирному населению города.
Украинские войска намереваются нанести мощный артиллерийский удар по скоплению гражданских лиц в Волчанске во время гуманитарной акции с целью обвинить Россию в данном инциденте, сообщает российское оборонное ведомство.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Минобороны РФ: Киев готовит провокацию в Волчанске во время раздачи гумпомощи
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