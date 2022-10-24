Борис Джонсон неожиданно отказался от борьбы за пост премьер-министра Великобритании

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в воскресенье, 23 октября отказался от участия в гонке за лидерство в Консервативной партии, а значит, и в борьбе за пост премьер-министра, сообщает Reuters.

"Бывший премьер-министр Борис Джонсон отказался от своей борьбы за пост премьер-министра Великобритании , заявив, что у него достаточно поддержки, чтобы перейти к следующему голосованию, но он сильно отстает от бывшего министра финансов Риши Сунака", — сообщает Reuters.

Сам Джонсон заявил, что у него есть очень хорошие шансы, чтобы успеха на выборах с членами Консервативной партии, и что он действительно сможет вернуться на Даунинг-стрит.

"Но в последние несколько дней я с грустью пришел к выводу, что это просто неуместно. Нельзя эффективно управлять, если у вас нет единой партии в парламенте", — заявил экс-премьер.

Джонсон сказал, что он заручился поддержкой 102 депутатов, но не смог убедить Сунака или второго кандидата, лидера Палаты общин Пенни Мордаунт, объединиться "в национальных интересах".

Риши Сунак официально объявил о своей кандидатуре на пост главы Консервативной партии в воскресенье. Пенни Мордаунт также сделала в пятницу — но именно Сунак получил поддержку не менее сотни депутатов , что необходимо для квалификации на надлежащую гонку. Мордаунт пользуется поддержкой 24 депутатов