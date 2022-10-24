Борис Джонсон выбыл в гонке за место премьер-министра Великобритании

Униженный Борис Джонсон покинул гонку на Даунинг-стрит через несколько часов после того, как заявил, что набрал 100 сторонников, а это значит, Риши Сунак может стать премьер-министром ко вторнику.

Борис Джонсон выбыл из гонки за лидерство в Британскую политическую партию, оставив своего главного соперника Риши Сунака на главной позиции, чтобы тот смог стать официальным премьер-министром Великобритании.

Бывший премьер отказался от своей мечты вернуться в большую десятку, признавшись, что он будет слишком подавлен, после того, как его предвыборная кампания провалилась.

Теперь есть опасения, что Сунак, чей канцлер выступит с финансовым заявлением в следующий понедельник, начнет серию жестоких сокращений государственных услуг, в то время как миллионы людей борются с кризисом стоимости жизни.