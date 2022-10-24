Северная и Южная Корея обмениваются предупредительными выстрелами на морской границе
2022-10-24 08:48
Северокорейское торговое судно пересекло спорную морскую границу, что побудило военно-морской флот Южной Кореи произвести предупредительные выстрелы, заявило военное ведомство.
Северокорейское торговое судно пересекло так называемую Северную пограничную линию в 3.42 утра, но отступило на север после того, как ВМС Южной Кореи произвели предупредительные выстрелы, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, сообщает информационное агентство Ренхап.
Корейская народная армия Пхеньяна заявила, что южнокорейское военное судно “вторглось” в де-факто границу на 2,5- 5 км (1,5- 3 мили) несколько минут спустя и что КНА произвела десять предупредительных выстрелов с западного побережья страны.
Опубликовано: Силивончик Алина
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