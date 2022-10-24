Макрон встретился с Мелони в Риме для переговоров, утверждая что Украина должна принять условия мира с Россией
2022-10-24 09:24
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина должна сама определять время и условия мира с Россией, при этом указав, что международное сообщество будет там, когда украинское правительство выберет это время.
“Оставаться нейтральным означало бы принять мировой порядок сильнейших, и я с этим не согласен”, - заявил Макрон на конференции, организованной католической благотворительной организацией, имеющей тесные связи с Ватиканом.
Есть вероятность, что поддержка со стороны союзников Украины в Европе может быть подорвана из-за резкого роста цен на энергоносители с приближением зимы.
Опубликовано: Силивончик Алина
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