Подписчики Le Figaro раскритиковали заявление Макрона о мире на Украине

Президент Франции выступая на саммите в Риме заявил, что мир на Украине может быть достигнут только по решению самих украинцев, что вызвало критическую реакцию у французов.

В комментариях к новости о таком заявлении французского лидера, подписчики Figaro возмутились больше всего ролью Франции.

Они отметили, что французское руководство пичкает Украину оружием, а потом говорит о каком-то мире

«Макрон поддерживает мир только на словах, продолжая финансировать Киев», - отметил один из комментаторов.

Франция заняла 4-е место в мире по затратам на военную помощь Украине, выделив на эти цели около 320 млн долларов.