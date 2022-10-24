Подписчики Le Figaro раскритиковали заявление Макрона о мире на Украине
2022-10-24 10:18
Президент Франции выступая на саммите в Риме заявил, что мир на Украине может быть достигнут только по решению самих украинцев, что вызвало критическую реакцию у французов.
В комментариях к новости о таком заявлении французского лидера, подписчики Figaro возмутились больше всего ролью Франции.
Они отметили, что французское руководство пичкает Украину оружием, а потом говорит о каком-то мире
«Макрон поддерживает мир только на словах, продолжая финансировать Киев», - отметил один из комментаторов.
Франция заняла 4-е место в мире по затратам на военную помощь Украине, выделив на эти цели около 320 млн долларов.
Опубликовано: Тарас Медведев
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