Замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал о потерях ВСУ на Херсонском направлении фронта.

24 октября заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире «Первого канала» заявил о том, что Вооружённые силы Украины теряют несколько сотен единиц личного состава ежедневно на Херсонском направлении фронта.

Стремоусов добавил, что учитывая «постоянную гибель» как украинских солдат, так и иностранных наёмников, в рядах ВСУ наблюдается массовое падение морального духа.