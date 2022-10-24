Стремоусов: ВСУ ежедневно теряют сотни солдат на Херсонском направлении
2022-10-24 11:58
Замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал о потерях ВСУ на Херсонском направлении фронта.
24 октября заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире «Первого канала» заявил о том, что Вооружённые силы Украины теряют несколько сотен единиц личного состава ежедневно на Херсонском направлении фронта.
Стремоусов добавил, что учитывая «постоянную гибель» как украинских солдат, так и иностранных наёмников, в рядах ВСУ наблюдается массовое падение морального духа.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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