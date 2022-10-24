Рогов: ВСУ ведут подготовку к контрнаступлению в Запорожской области

Владимир Рогов сообщил, что ВСУ ведут подготовку к контрнаступлению в Запорожской области.

24 октября РИА Новости сообщили, что председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета региона Владимир Рогов в эфире Первого канала сообщил о том, что ВСУ продолжают подготовку к контрнаступлению, на линии боевого соприкосновения в Запорожской области идет активное накапливание живой силы противника и техники и это уже очевидно.

Накануне Владимир Рогов сообщал, что ситуация на линии боевого соприкосновения в Запорожской области хоть и напряженная, но пока остается контролируемой.