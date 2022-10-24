Что сейчас нужно ремонтантной землянике

Если дождей нет, то в конце октября придётся ей устроить влагозарядковый полив и промочить почву как минимум на глубину штыка лопаты.

Осенью, в конце октября, имеет смысл замульчировать растения органикой. Температура на дворе такая, что даже азот не подтолкнёт их к росту.

Как мульчу я раньше использовала компост. Только засыпала им не сами кусты, а землю между ними. Так и корешкам зимой теплее, и розетке листьев уютнее.

Мульчирование слегка её прикрывает по краям. Правда, "сердечко" (верхушечная почка, из которой растёт розетка листьев) засыпать нельзя. Пусть остаётся на поверхности.

Сердечко – это тут. Коллаж автора

Сейчас я обленилась окончательно. И высадила клубнику на нетканку. Да, грядка под нею хорошая, с компостом и суперфосфатом, на какое-то время питания хватит. Но не на 4-5 лет!

Поэтому клубнику, высаженную усами летом, я ничем не кормлю. А вот та, что в этом году плодоносила – той сейчас калий нужен и фосфор. Идеальное для этой цели удобрение – монофосфат калия. Ничего лишнего! Да ещё и в воде легко растворяется. Дозировка небольшая, 7 г на 10 л воды.

Можно осенью применять и калимаг, 10 г на 10 л воды, и сульфат калия – в той же дозировке. Расход – 0,5 л на куст.

Что не стоит вносить осенью: хлористый калий (земляника не любит хлор в любое время года) и калийную селитру. В ней много азота, который осенью вносить в лучшем случае бессмысленно: растения сейчас в нём совсем не нуждаются, а за зиму вымывается из почвы.