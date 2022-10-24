Три ракеты ВСУ попали по Каховской ГЭС
2022-10-24 12:15
ВСУ открыли огонь из РСЗО HIMARS и «Ольха» по территории Каховской ГЭС, три ракеты попали по гидроэлектростанции.
24 октября новостное агентство РИА, ссылаясь на экстренные службы, сообщило об очередном обстреле со стороны Украины из реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха» территории Каховской гидроэлектростанции.
Отмечается, что три выпущенные украинскими военнослужащими ракеты попали по Каховской ГЭС.
В настоящее время масштаб разрушений в результате «прилётов» со стороны Украины, а также число возможных пострадавших уточняется.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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