Три ракеты ВСУ попали по Каховской ГЭС

ВСУ открыли огонь из РСЗО HIMARS и «Ольха» по территории Каховской ГЭС, три ракеты попали по гидроэлектростанции.

24 октября новостное агентство РИА, ссылаясь на экстренные службы, сообщило об очередном обстреле со стороны Украины из реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха» территории Каховской гидроэлектростанции.

Отмечается, что три выпущенные украинскими военнослужащими ракеты попали по Каховской ГЭС.

В настоящее время масштаб разрушений в результате «прилётов» со стороны Украины, а также число возможных пострадавших уточняется.