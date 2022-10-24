«Укрэнерго»: Украина может начать импорт электроэнергии из Европы

В «Укрэнерго» заявили о возможном начале импорта электроэнергии из стран-участниц Евросоюза.

24 октября глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в своём интервью для издания «РБК-Украина» заявил о планах компании касательно начала импорта электроэнергии из стран-участниц Европейского союза в Украину.

Кудрицкий отметил, что ранее Украина импортировала электроэнергию из Беларуси, но сейчас Киев «находится в единой энергосистеме с Европой», ввиду чего «Укрэнерго» решила отказаться от сотрудничества с Минском.