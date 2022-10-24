«Укрэнерго»: Украина может начать импорт электроэнергии из Европы
2022-10-24 12:25
В «Укрэнерго» заявили о возможном начале импорта электроэнергии из стран-участниц Евросоюза.
24 октября глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в своём интервью для издания «РБК-Украина» заявил о планах компании касательно начала импорта электроэнергии из стран-участниц Европейского союза в Украину.
Кудрицкий отметил, что ранее Украина импортировала электроэнергию из Беларуси, но сейчас Киев «находится в единой энергосистеме с Европой», ввиду чего «Укрэнерго» решила отказаться от сотрудничества с Минском.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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