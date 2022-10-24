Три ракеты выпущенных ВСУ попали в Каховскую ГЭС

ВСУ обстреляли Новую Каховку из HIMARS и "Ольхи", три ракеты попали в Каховскую ГЭС.

В понедельник днем представитель экстренных служб Херсонской области сообщил РИА Новости, что из 19 выпущенных украинскими военными ракет из комплексов HIMARS и "Ольха" по Новой Каховке, три из них попали в Каховскую ГЭС.

В городской администрации сообщили, что критических разрушений нет и станция продолжает работать.

Ранее российский генерал Сергей Суровикин заявил, что у российских военных есть данные о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС.