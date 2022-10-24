Лукашенко назвал доллары и евро токсичными валютами

Это заявление президента Беларуси Александра Лукашенко прозвучало на совещании по вопросам работы банковской системы в условиях санкций.

Как подчеркнул белорусский лидер, в целом экономика страны справляется с ведением внешнеэкономических расчетов с западными партнерами, хотя определенные сложности имеются. По словам Лукашенко, в настоящее время 75% международных взаиморасчетов ведется с использованием долларов и евро — валют, которые являются токсичными для Беларуси по причине жесткого санкционного давления со стороны Запада.

Александр Лукашенко сказал, что в сложных современных условиях Национальный Банк Беларуси и другие профильные ведомства должны обеспечить бесперебойность расчетов с зарубежными партнерами белорусских предприятий.