Польша выбирает территорию для строительства первой атомной электростанции

Польша близка к тому, чтобы начать строительство своей первой атомной электростанции, поскольку крупнейшая восточная экономика Европейского союза спешит заменить свои устаревшие угольные энергоблоки.

Заместитель премьер-министра Польши Яцек Сасин и министр по климату Анна Москва объявила о своем предпочтительном варианте после встречи с министром энергетики США Дженнифер Гранхолм в минувшие выходные.

После нескольких лет обсуждений новых инвестиций Польша стремится запустить свой первый ядерный реактор в 2033 году в рамках плана строительства от 6 до 9 гигаватт мощности.

Правительство определило место недалеко от Балтийского моря для первоначальной установки с тремя реакторами и планирует выбрать поставщика технологии к концу 2022 года.