Польша выбирает территорию для строительства первой атомной электростанции
Польша близка к тому, чтобы начать строительство своей первой атомной электростанции, поскольку крупнейшая восточная экономика Европейского союза спешит заменить свои устаревшие угольные энергоблоки.
Заместитель премьер-министра Польши Яцек Сасин и министр по климату Анна Москва объявила о своем предпочтительном варианте после встречи с министром энергетики США Дженнифер Гранхолм в минувшие выходные.
После нескольких лет обсуждений новых инвестиций Польша стремится запустить свой первый ядерный реактор в 2033 году в рамках плана строительства от 6 до 9 гигаватт мощности.
Правительство определило место недалеко от Балтийского моря для первоначальной установки с тремя реакторами и планирует выбрать поставщика технологии к концу 2022 года.
Опубликовано: Силивончик Алина
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