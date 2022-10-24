Служащие ВДВ России уничтожили колонную бронетехники ВСУ

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении колонны бронетехники ВСУ служащими ВДВ России.

В понедельник, 24 октября 2022 года, пресс-служба Министерства обороны РФ в официальном Telegram-канале сообщила об успешном уничтожении служащими российских воздушно-десантных войск колонны бронетехники Вооружённых сил Украины.

В ведомстве заявили, что в результате ударов высокоточного оружия ВДВ РФ по украинской колонне потери живой силы ВСУ составили до 50 человек, также было уничтожено 10 танков и других боевых машин противника.