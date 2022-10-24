Минобороны РФ: российские войска отразили все атаки ВСУ на Купянском направлении
В Минобороны РФ сообщили, что все атаки ВСУ за минувшие сутки на Купянском направлении были успешно отражены российскими военными.
24 октября представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил об актуальной ситуации на Купянском направлении фронта.
Конашенков заявил, что служащие Вооружённых сил Украины предприняли очередную безуспешную попытку перейти в наступление в районах населённых пунктов Першотравневое, Орлянка и Берестовое Харьковской области, которая была успешно отражена служащими российской армии.
Российский-генерал лейтенант Игорь Конашенков добавил, что в результате огневого поражения украинский подразделений служащими ВС РФ были уничтожены 25 бойцов ВСУ, а также 1 танк, 5 бронетранспортёров и 4 пикапа.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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