Генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков заявил, что солдаты российской армии уничтожили более 80 бойцов ВСУ на Николаево-Криворожском направлении.

24 октября официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга российского оборонного ведомства заявил, что служащие ВС РФ успешно отразили атаку батальонной тактической группы ВСУ на Николаево-Криворожском направлении фронта.

Конашенков утонил, что в результате провальной попытки атаки со стороны Украины военнослужащие российской армии уничтожили более 80 бойцов, а также 11 боевых бронированных машин и 15 автомобилей ВСУ.