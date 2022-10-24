Лукашенко: Беларусь выдержала санкции, но расслабляться рано
Это заявление президент Беларуси Александр Лукашенко сделал на совещании по вопросам работы банковской системы Беларуси в условиях санкций.
Как отметил белорусский лидер, экономика страны за последний год продемонстрировала устойчивость и надежность несмотря на введенные Западом санкции. При этом Александр Лукашенко считает, что расслабляться рано, поскольку ситуация усложнилась.
Президент Беларуси полагает, что необходимо налаживать сотрудничество с азиатскими банками. Это актуально еще и потому, что примерно 75% международных расчетов осуществляется в евро и долларах, а данные валюты, как подчеркнул Лукашенко, для Беларуси являются токсичными.
В числе прочих актуальных задач президент Беларуси отметил необходимость внедрения новаторских подходов в банковской системе страны, а также обеспечение доступности кредитов.
Опубликовано: Алексей Гладкий
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